أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Munich Metro Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €200,510. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.