أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Miami-Ft. Lauderdale Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $360,253. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.