أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Madrid Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €179,245. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.