أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Greater London Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £339,591. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.