أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹25,638,098. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.