أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Greater Sacramento Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $554,621. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.