أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Greater Oslo Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NOK 1,722,012. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.