أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Greater Melbourne Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$379,647. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.