أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $297,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.