أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Greater Cairo تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره EGP 2,084,779. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.