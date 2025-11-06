دليل الشركات
Microsoft
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Egypt

Microsoft مهندس برمجيات الرواتب في Egypt

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Egypt في Microsoft من EGP 1.12M لكل year لمستوى 59 إلى EGP 1.94M لكل year لمستوى 63. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Egypt الوسطية yearياً EGP 1.23M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Microsoft. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
SDE
59(المستوى المبتدئ)
EGP 1.12M
EGP 715K
EGP 406K
EGP 0
60
EGP 1.13M
EGP 701K
EGP 383K
EGP 42.5K
SDE II
61
EGP 1.21M
EGP 676K
EGP 530K
EGP 3.6K
62
EGP 1.67M
EGP 700K
EGP 849K
EGP 119K
عرض 9 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Microsoft logo
+EGP 11.76M
Block logo
+EGP 2.84M
Robinhood logo
+EGP 4.36M
Stripe logo
+EGP 980K
Datadog logo
+EGP 1.71M
Verily logo
+EGP 1.08M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

Sometimes a 5 year schedule

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)

Sometimes a 5 year schedule

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Sometimes a 5 year schedule

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Sometimes a 5 year schedule



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس أي أو إس

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس العملات المشفرة

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

مهندس الأنظمة

مهندس برمجيات ألعاب الفيديو

مدافع عن المطورين

عالم أبحاث

باحث الذكاء الاصطناعي

مهندس الذكاء الاصطناعي

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Egypt تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره EGP 2,085,375. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Microsoft لوظيفة مهندس برمجيات in Egypt هو EGP 1,287,053.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Microsoft

الشركات ذات الصلة

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى