أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Egypt تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره EGP 2,085,375. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.