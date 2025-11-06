دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Costa Rica في Microsoft من CRC 32.42M لكل year لمستوى 59 إلى CRC 57.47M لكل year لمستوى 63. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Costa Rica الوسطية yearياً CRC 48.45M.

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
SDE
59(المستوى المبتدئ)
CRC 32.42M
CRC 25.63M
CRC 4.89M
CRC 1.9M
60
CRC 29.37M
CRC 27.96M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
61
CRC 47.2M
CRC 33.91M
CRC 11.1M
CRC 2.2M
62
CRC 53.7M
CRC 40.7M
CRC 7.86M
CRC 5.13M
أحدث الرواتب المرسلة

رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

Sometimes a 5 year schedule

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)

Sometimes a 5 year schedule

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Sometimes a 5 year schedule

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Sometimes a 5 year schedule



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس أي أو إس

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس العملات المشفرة

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

مهندس الأنظمة

مهندس برمجيات ألعاب الفيديو

مدافع عن المطورين

عالم أبحاث

باحث الذكاء الاصطناعي

مهندس الذكاء الاصطناعي

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Costa Rica تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CRC 64,288,486. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Microsoft لوظيفة مهندس برمجيات in Costa Rica هو CRC 49,662,832.

