يتراوح تعويض مهندس برمجيات in China في Microsoft من CN¥402K لكل year لمستوى 59 إلى CN¥1.58M لكل year لمستوى 65. يبلغ مجموع حزمة التعويض in China الوسطية yearياً CN¥650K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Microsoft. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
SDE
CN¥402K
CN¥322K
CN¥66.6K
CN¥13.1K
60
CN¥413K
CN¥322K
CN¥77.8K
CN¥13.4K
SDE II
CN¥500K
CN¥368K
CN¥108K
CN¥23.7K
62
CN¥602K
CN¥456K
CN¥115K
CN¥31.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
Sometimes a 5 year schedule
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)
Sometimes a 5 year schedule
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
Sometimes a 5 year schedule
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
Sometimes a 5 year schedule
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
مهندس أي أو إس
مهندس البرمجيات الأمامية
مهندس التعلم الآلي
مهندس البرمجيات الخلفية
مهندس البرمجيات الشاملة
مهندس الشبكات
مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)
مهندس البيانات
مهندس برمجيات الإنتاج
مهندس برمجيات الأمان
مهندس ديف أوبس
مهندس موثوقية الموقع
مهندس العملات المشفرة
مهندس برمجيات الواقع الافتراضي
مهندس الأنظمة
مهندس برمجيات ألعاب الفيديو
مدافع عن المطورين
عالم أبحاث
باحث الذكاء الاصطناعي
مهندس الذكاء الاصطناعي