أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Bucharest Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RON 526,804. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.