أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Atlanta Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $375,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.