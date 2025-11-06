يبلغ مجموع تعويض محلل أمن سيبراني in Northern Virginia Washington DC في Microsoft $261K لكل year لمستوى 63. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Northern Virginia Washington DC الوسطية yearياً $183K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Microsoft. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
59
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$ --
$ --
$ --
$ --
61
$ --
$ --
$ --
$ --
62
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
