أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Microsoft in Greater Hyderabad Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹10,252,558. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.