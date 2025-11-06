يتراوح تعويض مبيعات in United Kingdom في Microsoft من £69.3K لكل year لمستوى 59 إلى £214K لكل year لمستوى 65. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United Kingdom الوسطية yearياً £155K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Microsoft. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
59
£69.3K
£44.1K
£5.1K
£20K
60
£81.4K
£68.7K
£2.7K
£10K
61
£96K
£74.4K
£7.2K
£14.4K
62
£130K
£87K
£12.3K
£30.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
