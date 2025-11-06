أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Microsoft in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 642,396. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.