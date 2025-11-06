يتراوح تعويض مبيعات in Prague Metropolitan Area في Microsoft من CZK 2.27M لكل year لمستوى 60 إلى CZK 2.41M لكل year لمستوى 61. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Prague Metropolitan Area الوسطية yearياً CZK 2.32M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Microsoft. آخر تحديث: 11/6/2025
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Microsoft، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
Sometimes a 5 year schedule
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
