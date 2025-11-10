دليل الشركات
Microsoft
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مبيعات
  • 61
  • Singapore

مبيعات المستوى

61

المستويات في Microsoft

مقارنة المستويات
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. عرض 9 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
SGD 225,359
الراتب الأساسي
SGD 163,400
منح الأسهم ()
SGD 37,697
المكافآت
SGD 91,870
Microsoft logo
+SGD 312K
Block logo
+SGD 75.4K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed
أحدث المرتبات المقدمة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Microsoft

الشركات ذات الصلة

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى