أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مبيعات في Microsoft in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$315,666. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.