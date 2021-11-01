دليل الشركات
Metrolinx
Metrolinx الرواتب

تتراوح رواتب Metrolinx من $54,608 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل مالي في الحد الأدنى إلى $113,821 لمنصب مهندس مدني في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Metrolinx. آخر تحديث: 8/31/2025

مهندس برمجيات
Median $76.5K
محلل أعمال
$70.8K
مهندس مدني
$114K

محلل بيانات
$63.8K
عالم بيانات
$73.9K
محلل مالي
$54.6K
مهندس أجهزة
$101K
استشاري إداري
$79.4K
كاتب تقني
$79.1K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Metrolinx هي مهندس مدني at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $113,821. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Metrolinx هو $76,455.

