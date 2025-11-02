دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Mercury من $203K إلى $276K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercury. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$217K - $262K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$203K$217K$262K$276K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

16.67%

سنة 1

16.67%

سنة 2

16.67%

سنة 3

16.67%

سنة 4

16.67%

سنة 5

16.67%

سنة 6

نوع الأسهم
RSU

في Mercury، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 6 سنة:

  • 16.67% يستحق في 1st-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 2nd-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 3rd-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 4th-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 5th-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 6th-سنة (16.67% سنوياً)

7 years post-termination exercise window.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Mercury تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $276,467. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mercury لوظيفة محلل أمن سيبراني هو $202,583.

موارد أخرى