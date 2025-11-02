يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in United States في Mercury من $113K إلى $155K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercury. آخر تحديث: 11/2/2025
متوسط إجمالي التعويضات
16.67%
سنة 1
16.67%
سنة 2
16.67%
سنة 3
16.67%
سنة 4
16.67%
سنة 5
16.67%
سنة 6
في Mercury، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 6 سنة:
16.67% يستحق في 1st-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 2nd-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 3rd-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 4th-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 5th-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 6th-سنة (16.67% سنوياً)
7 years post-termination exercise window.