أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Mercury in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $386,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.