Mercury
  • الرواتب
  • تطوير الأعمال

  • جميع رواتب تطوير الأعمال

Mercury تطوير الأعمال الرواتب

يبلغ مجموع تعويض تطوير الأعمال in United States في Mercury $150K لكل year لمستوى IC2. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercury. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$169K - $193K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$149K$169K$193K$212K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
جدول الاستحقاق

16.67%

سنة 1

16.67%

سنة 2

16.67%

سنة 3

16.67%

سنة 4

16.67%

سنة 5

16.67%

سنة 6

نوع الأسهم
RSU

في Mercury، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 6 سنة:

  • 16.67% يستحق في 1st-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 2nd-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 3rd-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 4th-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 5th-سنة (16.67% سنوياً)

  • 16.67% يستحق في 6th-سنة (16.67% سنوياً)

7 years post-termination exercise window.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تطوير الأعمال في Mercury in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $212,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mercury لوظيفة تطوير الأعمال in United States هو $149,400.

