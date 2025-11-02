دليل الشركات
يبلغ مجموع تعويض مدير برامج تقنية in United States في Mercari $113K لكل year لمستوى MG4. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$190K - $216K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$165K$190K$216K$241K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Mercari in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $240,917. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mercari لوظيفة مدير برامج تقنية in United States هو $165,375.

