يبلغ مجموع تعويض مدير برامج تقنية in United States في Mercari $113K لكل year لمستوى MG4. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025
متوسط إجمالي التعويضات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)