دليل الشركات
Mercari
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • موارد بشرية

  • جميع رواتب موارد بشرية

Mercari موارد بشرية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in India في Mercari من ₹4.18M إلى ₹5.83M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹4.48M - ₹5.28M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من موارد بشرية المساهمات في Mercari لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض موارد بشرية الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في Mercari in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,825,583. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mercari لوظيفة موارد بشرية in India هو ₹4,182,470.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Mercari

الشركات ذات الصلة

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى