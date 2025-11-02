دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in Japan في Mercari من ¥8.22M إلى ¥11.45M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Mercari in Japan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ¥11,448,013. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mercari لوظيفة عالم بيانات in Japan هو ¥8,219,087.

