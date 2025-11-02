يبلغ مجموع تعويض محلل بيانات in Japan في Mercari ¥8.74M لكل year لمستوى MG3. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025
متوسط إجمالي التعويضات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)