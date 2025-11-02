دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض رئيس الأركان in India في Mercari من ₹15.76M إلى ₹21.58M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹17.07M - ₹20.26M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة رئيس الأركان في Mercari in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹21,576,576. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mercari لوظيفة رئيس الأركان in India هو ₹15,760,281.

