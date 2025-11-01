دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Israel الوسطية في Melio Payments ₪597K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Melio Payments. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
إجمالي سنوي
₪597K
المستوى
-
الراتب الأساسي
₪597K
Stock (/yr)
₪0
مكافأة
₪0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Melio Payments?
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Melio Payments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Melio Payments in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪647,996. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Melio Payments لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Israel هو ₪584,965.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Melio Payments

