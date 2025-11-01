دليل الشركات
Melio Payments
Melio Payments مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Israel الوسطية في Melio Payments ₪504K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Melio Payments. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
إجمالي سنوي
₪504K
المستوى
Tech Lead
الراتب الأساسي
₪504K
Stock (/yr)
₪0
مكافأة
₪0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Melio Payments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Melio Payments in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪605,771. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Melio Payments لوظيفة مهندس برمجيات in Israel هو ₪502,444.

