Melio Payments
Melio Payments مدير منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in Israel في Melio Payments من ₪715K إلى ₪975K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Melio Payments. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₪765K - ₪925K
Israel
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₪715K₪765K₪925K₪975K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Melio Payments، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Melio Payments in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪975,453. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Melio Payments لوظيفة مدير منتجات in Israel هو ₪714,771.

