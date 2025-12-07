دليل الشركات
Meituan
Meituan عمليات الأعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الأعمال في Meituan من $73K إلى $104K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Meituan. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$82.7K - $94.2K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$73K$82.7K$94.2K$104K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Meituan?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الأعمال في Meituan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $103,840. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Meituan لوظيفة عمليات الأعمال هو $73,040.

موارد أخرى

