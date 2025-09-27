دليل الشركات
Medallion
  • الرواتب
  • المبيعات

  • جميع رواتب المبيعات

Medallion المبيعات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض المبيعات in United States الوسطية في Medallion $210K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Medallion. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Medallion
Account Executive
Denver, CO
إجمالي سنوي
$105K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$105K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Medallion?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Medallion، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Medallion in United States میں المبيعات کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $275,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Medallion میں المبيعات کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $105,000 ہے۔

