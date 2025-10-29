دليل الشركات
Medallia
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير برامج تقنية

  • جميع رواتب مدير برامج تقنية

Medallia مدير برامج تقنية الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير برامج تقنية in United States الوسطية في Medallia A$351K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Medallia. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
إجمالي سنوي
A$351K
المستوى
L6
الراتب الأساسي
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
مكافأة
A$30.8K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير برامج تقنية الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Medallia in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$439,185. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Medallia لوظيفة مدير برامج تقنية in United States هو A$343,643.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Medallia

الشركات ذات الصلة

  • FICO
  • Qualtrics
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Mastek
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى