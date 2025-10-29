دليل الشركات
يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Spain في Medallia €83K لكل year لمستوى Staff Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Spain الوسطية yearياً €83.1K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Medallia. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
(المستوى المبتدئ)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83K
€83K
€0
€0
عرض 4 مستويات أكثر
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Medallia?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Medallia in Spain تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €99,745. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Medallia لوظيفة مهندس برمجيات in Spain هو €83,069.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Medallia

