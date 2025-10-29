دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض خدمة العملاء in United States الوسطية في Medallia $270K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Medallia. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Medallia
Senior Director
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$270K
المستوى
Senior Director
الراتب الأساسي
$225K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$45K
سنوات العمل بالشركة
10 سنوات
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Medallia in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $277,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Medallia لوظيفة خدمة العملاء in United States هو $270,000.

