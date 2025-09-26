دليل الشركات
McLaren Group
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

McLaren Group عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in United Kingdom الوسطية في McLaren Group £72.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McLaren Group. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£72.2K
المستوى
2
الراتب الأساسي
£67.4K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£4.8K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في McLaren Group?

£122K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n عالم بيانات by McLaren Group in United Kingdom is 'n jaarlikse totale vergoeding van £75,906. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by McLaren Group vir die عالم بيانات rol in United Kingdom is £72,194.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ McLaren Group

الشركات ذات الصلة

  • DCSL GuideSmiths
  • Bridgestone
  • Valtech
  • BYTON
  • The D. E. Shaw Group
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى