أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في McKinsey in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $292,933. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.