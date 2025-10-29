يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في McKinsey من $131K لكل year لمستوى Junior Engineer إلى $293K لكل year لمستوى Principal Architect I. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $185K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McKinsey. آخر تحديث: 10/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
