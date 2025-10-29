أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في McKinsey in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $285,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.