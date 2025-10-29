يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في McKinsey من $152K لكل year لمستوى Data Scientist إلى $248K لكل year لمستوى Principal. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $170K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McKinsey. آخر تحديث: 10/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
