دليل الشركات
McKinsey
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محلل أعمال

  • جميع رواتب محلل أعمال

McKinsey محلل أعمال الرواتب

يتراوح تعويض محلل أعمال in United States في McKinsey من $124K لكل year لمستوى Business Analyst إلى $250K لكل year لمستوى Engagement Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $134K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McKinsey. آخر تحديث: 10/29/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم
ما هي المستويات المهنية في McKinsey?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محلل أعمال الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في McKinsey in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $250,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في McKinsey لوظيفة محلل أعمال in United States هو $127,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ McKinsey

الشركات ذات الصلة

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى