أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في McKinsey in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $250,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.