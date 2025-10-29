يتراوح تعويض محلل أعمال in United States في McKinsey من $124K لكل year لمستوى Business Analyst إلى $250K لكل year لمستوى Engagement Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $134K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McKinsey. آخر تحديث: 10/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***