McGraw Hill
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

McGraw Hill مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States الوسطية في McGraw Hill $213K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McGraw Hill. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
McGraw Hill
Software Engineering Manager
Washington, DC
إجمالي سنوي
$213K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$196K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$17K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
13 سنوات
ما هي المستويات المهنية في McGraw Hill?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n مدير هندسة البرمجيات by McGraw Hill in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $226,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by McGraw Hill vir die مدير هندسة البرمجيات rol in United States is $207,000.

الوظائف المميزة

