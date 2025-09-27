دليل الشركات
McGraw Hill
McGraw Hill مدير منتج الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in United States الوسطية في McGraw Hill $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McGraw Hill. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
McGraw Hill
Product Manager
Columbus, OH
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
$112K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$8K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في McGraw Hill?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في McGraw Hill in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $180,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في McGraw Hill لوظيفة مدير منتج in United States هو $120,400.

