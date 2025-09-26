دليل الشركات
M.C. Dean
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير مشروع

  • جميع رواتب مدير مشروع

M.C. Dean مدير مشروع الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير مشروع in United States الوسطية في M.C. Dean $130K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في M.C. Dean. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
M.C. Dean
Electrical Systems Manager
Cheyenne, WY
إجمالي سنوي
$130K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$125K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$5K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في M.C. Dean?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير مشروع الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Nejlépe placený platový balíček pro pozici مدير مشروع ve společnosti M.C. Dean in United States představuje roční celkovou odměnu $152,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti M.C. Dean pro pozici مدير مشروع in United States je $125,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ M.C. Dean

الشركات ذات الصلة

  • AKQA
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى