Maven Securities
Maven Securities مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom الوسطية في Maven Securities £152K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Maven Securities. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Maven Securities
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£152K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
£106K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£45.5K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Maven Securities?

£121K

أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Maven Securities in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £223,852. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Maven Securities for the مهندس برمجيات role in United Kingdom is £153,869.

موارد أخرى