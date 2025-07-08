Malt الرواتب

تتراوح رواتب Malt من $68,158 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $71,800 لمنصب موارد بشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Malt . آخر تحديث: 11/23/2025